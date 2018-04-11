مخزونات النفط الأميركية ترتفع 1.8 مليون برميل بأسبوع

قال معهد البترول الأميركي اليوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي بفعل قفزة في الواردات، كما زادت مخزونات البنزين بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير.



وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام زادت 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أبريل لتصل إلى 429.1 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 189 ألف برميل. وارتفعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما 1.5 مليون برميل.



وزادت مخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 1.4 مليون برميل.



وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.8 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 29 ألف برميل.



وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفعت 724 ألف برميل يوميا إلى 8.6 مليون برميل يوميا.

إلى ذلك، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في 2019.



وفي تقريرها الشهري لتوقعات الطاقة للأجل القصير، قالت إدارة المعلومات إن انتاج النفط الأميركي سيزيد بمقدار 750 ألف برميل يوميا إلى 11.44 مليون برميل يوميا العام القادم. وفي توقعاتها في الشهر الماضي كانت إدارة المعلومات قد توقعت زيادة سنوية قدرها 570 ألف برميل يوميا ليصل الانتاج إلى 11.27 مليون برميل يوميا.



ومن ناحية أخرى خفضت إدارة المعلومات توقعاتها لنمو انتاج النفط الأميركي للعام 2018 متوقعة زيادة قدرها 1.37 مليون برميل يوميا إلى 10.69 مليون برميل يوميا مقارنة مع زيادة قدرها 1.38 مليون برميل إلى 10.7 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة.



وتوقعت إدارة المعلومات أيضا أن الطلب الأميركي على النفط للعام 2019 سيزيد بمقدار 320 ألف برميل يوميا مقارنة مع 360 ألف برميل يوميا في توقعاتها السابقة. وتوقعت أن الانتاج في 2018 سيزيد بمقدار 500 ألف برميل يوميا مقارنة مع 470 ألف برميل يوميا في توقعاتها السابقة.