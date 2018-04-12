النفط يتمسك بمكاسبه عند أعلى مستوى في 3 أعوام

واصلت أسواق النفط ارتفاعها اليوم الخميس وسط مخاوف من تصعيد عسكري في سوريا على الرغم من أن الأسعار ظلت دون المستوى المرتفع الذي سجلته أمس الأربعاء وهو الأعلى منذ أواخر 2014 في الوقت الذي تؤثر فيه وفرة الإمدادات الأميركية سلبا على السوق.



وقال متعاملون إن النزاعات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين أبقت على حالة القلق في الأسواق.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 72.14 دولار للبرميل بزيادة ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.1% بالمقارنة مع الإغلاق السابق.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 67.03 دولار للبرميل بزيادة 21 سنتا أو ما يعادل 0.3% بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام شنغهاي في الصين أيضا 8.9 يوان إلى 427.1 يوان، ما يعادل 68.03 دولار للبرميل بزيادة 2.1%، في ظل أحجام تداول قياسية للعقود التي جرى تدشينها في أواخر.



وبلغ خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 عند 73.09 دولار و67.45 دولار للبرميل أمس الأربعاء على الترتيب بعد أن قالت السعودية إنها اعترضت صواريخ فوق الرياض وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب روسيا من تحرك عسكري وشيك في سوريا.



كما أبقت المخاوف الحالية من نزاع تجاري ممتد بين الولايات المتحدة والصين أيضا على حالة القلق في الأسواق.



وعلى الرغم من توتر السوق، تظل الإمدادات وفيرة خاصة في الولايات المتحدة.



وزادت مخزونات النفط الأميركية 3.3 مليون برميل إلى 428.64 مليون برميل.



في الوقت ذاته، بلغ الإنتاج الأميركي من النفط الخام الأسبوع الماضي مستوى قياسيا جديدا قدره 10.53 مليون برميل يوميا ليرتفع بمقدار الربع مقارنة مع مستواه في منتصف 2016.