واردات الصين من النفط عند ثاني أعلى مستوى في مارس

زادت واردات الصين من النفط الخام في مارس/آذار من مستواها قبل شهر إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، وفقا للحسابات على أساس يومي، في الوقت الذي تجدد فيه شركات التكرير مخزوناتها بفضل حصص كبيرة خصصتها لها الحكومة وقبل موسم تصل فيه أعمال الصيانة إلى ذروتها.

وقالت الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة إن شحنات النفط الخام المستوردة في مارس/آذار بلغت 39.17 مليون طن، أو ما يعادل 9.22 مليون برميل يوميا، وذلك بالمقارنة مع 8.41 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط، والمستوى القياسي البالغ 9.57 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام في الربع الأول من العام سبعة بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام إلى 112.07 مليون طن أو ما يعادل نحو 9.09 مليون برميل يوميا. ويمثل ذلك زيادة بنحو 595 ألف برميل يوميا في المتوسط بالمقارنة مع نفس الفترة من 2017.

وتلقى نمو واردات النفط في الربع الأول دفعة من ارتفاع حصص الاستيراد التي تخصصها الحكومة لشركات التكرير المستقلة. لكن من المنتظر أن يتباطأ الشراء في أبريل نيسان ومايو أيار بسبب تشريع ضريبي جديد يستهدف شركات تكرير ومزج النفط الصغيرة، وكذلك أعمال صيانة مزمعة.

وبدأت ثلاث شركات تكرير كبيرة على الأقل تديرها الحكومة أعمال صيانة ضخمة ستستمر لمدة تتراوح بين 40 و60 يوما في الفترة بين أبريل نيسان ومايو أيار.

وتبلغ الطاقة التكريرية الإجمالية اليومية للشركات الثلاث، وهي تشنهاي التابعة لسينوبك وسيتشوان وجيلين التابعتان لبتروتشاينا، 860 ألف برميل يوميا وستقلص واردات الصين النفطية من السعودية وكازاخستان وروسيا.

كما أظهرت بيانات الجمارك الصادرة اليوم أن صادرات الوقود المكرر في مارس آذار بلغت مستوى مرتفعا جديدا عند 6.69 مليون طن بزيادة 43% عن نفس الشهر قبل عام. وارتفعت الواردات من الوقود المكرر اثنين بالمئة فقط إلى 2.76 مليون طن.

