النفط يسجل أكبر المكاسب الأسبوعية بـ 8 أشهر

ارتفعت أسعار النفط الجمعة مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ يوليو من العام الماضي وسط دعم من مخاوف توسع الصراع في سوريا وتقارير عن تناقص مخزونات الخام العالمية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 56 سنتا، أو 0.78 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.58 دولار للبرميل منهية الأسبوع على مكاسب تبلغ حوالي 5 دولارات أو 8 بالمئة.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا، أو 0.48 بالمئة، لتغلق عند 67.39 دولار للبرميل، منهية أيضا الأسبوع على زيادة قدرها 8 بالمئة.

وسجل الخامان القياسيان يوم الأربعاء أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن فائض مخزونات النفط العالمية يقترب من التلاشي، وإن إجمالي إنتاج المنظمة انخفض 201 ألف برميل يوميا إلى 31.96 مليون برميل يوميا في مارس.

وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو لرويترز إن المنظمة وحلفاءها من منتجي النفط يستعدون لتمديد اتفاقهم لخفض الإنتاج إلى 2019، حيث من المنتظر أن تتبدد تخمة عالمية من الخام بحلول سبتمبر.