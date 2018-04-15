واردات كوريا الجنوبية من خام إيران تنخفض 39.3% في مارس

أظهرت بيانات الجمارك اليوم الأحد تراجع واردات #كوريا_الجنوبية من النفط الإيراني 39.3%، في مارس مقارنة بها قبل عام بسبب تباطؤ الطلب على الخام الإيراني.



وفي مارس، استورد خامس أكبر مستورد للنفط في العالم 1.37 مليون طن من #الخام_الإيراني بما يعادل 324 ألفا و612 برميلا يوميا مقارنة مع 2.26 مليون طن قبل عام حين سجل حجم الواردات مستوى قياسيا مرتفعا بحسب الأرقام.



كوريا الجنوبية عميل رئيسي للخام الإيراني في آسيا، ولاسيما المكثفات غير أن البيانات لا تقدم تفاصيل عن أنواع الواردات.



وقلصت سول مشترياتها من الخام الإيراني في الأشهر الأخيرة، مقارنة بمستوياتها العام الماضي رغم جهود إيران للحفاظ على العملاء في آسيا من خلال خفض سعر البيع الرسمي.



وقالت ثلاثة مصادر إن هذا يأتي مع خفض شركة النفط الوطنية الإيرانية الإمدادات لكوريا الجنوبية بواقع 3 ملايين برميل شهريا من الشهر الحالي بسبب تقلص الإنتاج وبدء تشغيل وحدة فصل جديدة.



ويسعى مستوردو المكثفات في كوريا الجنوبية لتنويع مصادر الإمدادات تحسبا لفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.



وفي الربع الأول من 2018 نزلت واردات كوريا الجنوبية من إيران 39.4%، إلى 3.45 مليون طن بما يوازي 280 ألفا و736 برميلا يوما مقابل 5.69 مليون طن في الفترة ذاتها قبل عام.



وسجلت الواردات القادمة من قطر في الربع الأول من العام 2.19 مليون طن أو 178 ألفا و652 برميلا يوميا بزيادة 2.4 % من 2.14 مليون طن قبل عام.



ومن المعتاد أن تتحول كوريا الجنوبية للمكثفات القطرية كبديل للإمدادات الإيرانية.



وإجمالا بلغت واردات كوريا الجنوبية 10.91 مليون طن أو 2.58 مليون برميل يوميا بانخفاض 14% من 12.68 مليون طن قبل عام.



وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام استوردت كوريا الجنوبية 36.70 مليون طن من الخام أو نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا بانخفاض 0.4% من 36.88 مليون طن في العام السابق.



وتصدر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية لواردات مارس من الخام في وقت لاحق من الشهر الحالي.