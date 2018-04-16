النفط يتراجع مع تنامي أنشطة الحفر الأميركية

تراجع النفط 1% اليوم الاثنين مع فتح الأسواق إثر الضربات الجوية الغربية في سوريا مطلع الأسبوع في حين تعرضت الأسعار لضغوط إضافية من زيادة أعمال الحفر الأميركية.



وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أطلقت 105 صواريخ يوم السبت مستهدفة ما قالت إنها ثلاث منشآت أسلحة كيماوية في سوريا ردا على هجوم بالغاز السام على دوما يوم السابع من إبريل.



وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.85 دولار للبرميل منخفضة 73 سنتا بما يعادل 1% عن إغلاقها السابق.



ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.9% إلى 66.82 دولار للبرميل.



وقال متعاملون إن الأسواق الآسيوية بدأت بحذر بعد الضربات الغربية مع بعض مشاعر الارتياح بعد أن بدا التصعيد مستبعدا.



وقال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة "في أعقاب الهجوم المنسق على سوريا، تراجعت أسعار النفط تراجعا طفيفا... (لكن) الأثر يبدو محدودا ومنقضيا."



وتعرضت أسواق النفط لضغوط إضافية من زيادة في أنشطة الحفر بالولايات المتحدة.



وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأميركية أضافت سبعة حفارات نفطية لضخ إنتاج جديد على مدى الأسبوع المنتهي في 13 إبريل ليصل الإجمالي إلى 815 وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.



ورغم ذلك مازال برنت مرتفعا أكثر من 16% عن أدنى مستوياته للعام 2018 المسجل في فبراير نظرا لقوة الطلب وتنامي حدة الصراعات والتوترات في الشرق الأوسط.



وقال بنك ايه.ان.زد "المستثمرون مازلنا قلقين من تأثير صراع أوسع نطاقا بالشرق الأوسط."