تصريحات حول مراجعة اتفاق "أوبك" تضغط على أسعار النفط

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي اليوم الاثنين، إن #اتفاق_خفض_الإنتاج بين #أوبك والمنتجين غير الأعضاء، مستمر حتى نهاية العام، وإن أوضاع السوق ستحدد ما إذا كان سيجري تمديده لما بعد ذلك.

وصرح للصحافيين في حدث لقطاع النفط في الكويت: "الاتفاق سيستمر حتى نهاية العام الحالي"، مضيفاً أن أوضاع السوق ستحدد ما إذا سيكون هناك "اتفاق دائم بين أوبك والمنتجين المستقلين لتعزيز استقرار السوق".

وقال الرشيدي إن اجتماع "أوبك" في يونيو بفيينا سيكون فرصة لمراجعة الاتفاق، مضيفاً أن #أسواق_النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار.

وتراجعت أسعار النفط 1% اليوم الاثنين مع فتح الأسواق بعد الضربات الجوية الغربية في سوريا مطلع الأسبوع، في حين تعرضت الأسعار لضغوط إضافية من التصريحات حول مراجعة اتفاق "أوبك" وزيادة أعمال الحفر الأميركية.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.85 دولار للبرميل منخفضة 73 سنتا بما يعادل 1% عن إغلاقها السابق.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.9% إلى 66.82 دولار للبرميل.

من جانبه، قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك" إن مخزونات النفط في فبراير كانت فوق متوسط الخمس سنوات بأقل من 50 مليون برميل، وإن التراجع سيستمر في الأشهر المقبلة.

وحث باركيندو منتجي النفط والشركات على الاستثمار لتلبية الطلب على الخام في المستقبل، وتعويض معدل التراجع السنوي.

كما دعا وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي جميع أعضاء "أوبك" والمنتجين المستقلين المشاركين في الاتفاق العالمي لخفض الإمدادات، إلى مواصلة تعاونهم بما يحافظ على أوضاع مشجعة للاستثمارات النفطية في السوق.

وقال الرمحي في مؤتمر صحافي بالكويت: "لا شك أن الوضع الآن أفضل من الأمس، لكن الأمر لم ينته بعد".