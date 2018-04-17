أسعار النفط ترتفع وسط خطر تعطل الإمدادات

ارتفعت أسعار #النفط اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تعطيلات للمعروض لاسيما في الشرق الأوسط.

وفي الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام #برنت عند 71.75 دولار للبرميل، مرتفعة 33 سنتاً بما يعادل 0.5% عن الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود الخام الأميركي #غرب_تكساس_الوسيط 36 سنتاً أو 0.5% إلى 66.58 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن أسواق النفط تتلقى دعماً من الشعور بوجود مخاطر كبيرة لحدوث تعطيلات، مثل إمكانية اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وتجدد العقوبات الأميركية على إيران وانخفاض الإنتاج بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا.