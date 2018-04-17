إيني تستهدف رفع إنتاج "ظهر" لملياري قدم مكعبة بآخر 2018

قال الرئيس التنفيذي لشركة أيوك التابعة لـ" #إيني " الإيطالية فابيو كافانا إن شركته تستهدف رفع إنتاج حقل ظٌهر للغاز بالبحر المتوسط في مصر إلى ملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية 2018.



وأضاف كافانا، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر المتوسط المنعقد في مدينة الإسكندرية شمالي القاهرة أن شركته تستهدف رفع إنتاجها إلى "1.2 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو وملياري قدم مكعبة نهاية العام و2.7 مليار قدم مكعبة خلال 2019".



ويضم حقل ظُهر الذي اكتشفته إيني عام 2015 احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفقها على الاستيراد.