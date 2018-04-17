دولة عربية تطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط..ما هي؟

كشف #وزير_البترول_المصري طارق الملا أن بلاده تسعى لطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر خلال 2018.



وأضاف الملا في مؤتمر صحفي "سنطرح مزايدة عالمية للبحث عن #النفط_والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية 2018. وسنطرح خلال أسابيع مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط في 10 مناطق أو 11 منطقة".



وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) قالت في يناير كانون الثاني إنها تسعى لطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز بشرق المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من السنة المالية 2017-2018 لكنها لم تعلن عنها بعد.



وفتح اكتشاف #إيني_الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية لطرح مزايدات جديدة في إطار سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.



وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول لتسهيل البحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاعات.