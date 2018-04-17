"البترول الكويتية": نتطلع للاستحواذ على أصول نفط وغاز بالخارج

قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن #الكويت تهدف إلى زيادة إنتاجها واحتياطياتها من النفط والغاز من خلال الاستحواذ على أصول في الخارج فضلا عن التوسع في جهود التنقيب بالداخل.

وذكر العدساني أنه بينما ستظل صادرات #النفط الكويتية تركز على آسيا، فإن شركة النفط الوطنية تتطلع للسوق الإفريقية أيضا من أجل عمليات استحواذ محتملة.

وقال العدساني في مؤتمر صحفي بمدينة #الكويت "بدأنا العمل مع مؤسسات مالية لتحقيق شراكات استراتيجية لإيجاد الحلول الأمثل لتمويل مشروعاتنا الحالية والمستقبلية".