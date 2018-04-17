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مصر.. ارتفاع تكلفة دعم الوقود بـ7.7% في 9 أشهر

المصدر: الإسكندرية – رويترز
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قال #وزير_البترول_المصري طارق الملا إن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت 84 مليار جنيه (4.73 مليار دولار) في أول 9 أشهر من العالم المالي 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.

جاء ذلك خلال تصريحات لوزير البترول المصري في مؤتمر صحفي انعقد اليوم الثلاثاء.

وارتفعت تكلفة #دعم_المواد_البترولية بذلك نحو 7.7 بالمئة مقارنة مع 78 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية الماضية 2016-2017.

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام، وكانت الأخيرة في يونيو حزيران.

في حين يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 89 مليار جنيه.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين #نظام_للبطاقات_الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.

كلمات دالّة

#مصر, #دعم الوقود, #أسعار البترول, #وزارة النفط المصرية, #بطاقات التموين

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