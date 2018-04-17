مصر.. ارتفاع تكلفة دعم الوقود بـ7.7% في 9 أشهر

قال #وزير_البترول_المصري طارق الملا إن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت 84 مليار جنيه (4.73 مليار دولار) في أول 9 أشهر من العالم المالي 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.

جاء ذلك خلال تصريحات لوزير البترول المصري في مؤتمر صحفي انعقد اليوم الثلاثاء.



وارتفعت تكلفة #دعم_المواد_البترولية بذلك نحو 7.7 بالمئة مقارنة مع 78 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية الماضية 2016-2017.



ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام، وكانت الأخيرة في يونيو حزيران.



في حين يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه، بينما تستهدف مصر في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 89 مليار جنيه.



وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين #نظام_للبطاقات_الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.



