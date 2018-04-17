"شل": سنستأنف عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في مصر

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "رويال داتش #شل" العالمية، سامي إسكندر، إن شركته قررت العودة من جديد للتنقيب والبحث عن #الغاز والنفط في مصر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.



جاءت تصريحات إسكندر، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر المتوسط المنعقد في مدينة الإسكندرية شمال القاهرة.



وتسعى #مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الاكتشافات الجديدة، لكي تصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018.

وكان المتحدث باسم #وزارة_البترول_المصرية، حمدي عبد العزيز، قد أكد في يناير الماضي عزم بلاده وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بنهاية السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو، مع تعزيزها الإنتاج في حقول الغاز في حقل ظُهر الذي يضم ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ولفت في مقابلة مع "العربية" حينها إلى أنه بدأ التشغيل التجريبي لحقل ظهر في بداية العام 2017، مشيراً إلى أن الخطة المرسومة تقضي بالوصول إلى معدل الإنتاج إلى مليار قدم مكعبة يومياً في منتصف العام 2018، و1.7 مليار قدم مكعبة في نهاية العام 2018، و2.7 مليار قدم مكعبة يومياً مع نهاية المرحلة الثانية من تطوير حقل ظهر.