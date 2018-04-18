النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأميركية واستمرار مخاطر تعطل بعض الإمدادات.



وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 72.17 دولار للبرميل بارتفاع قدره 59 سنتا، أو ما يعادل 0.8%، مقارنة مع الإغلاق السابق.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 59 سنتا، أو ما يعادل 0.9%، مسجلا 67.11 دولار للبرميل.



وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 428 مليون برميل وفقا لتقرير أسبوعي أصدره معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء.



ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الأسبوعية الرسمية للمخزونات اليوم الأربعاء.



وخارج الولايات المتحدة، تلقت أسواق النفط دعما بشكل عام وسط شعور بوجود مخاطر مرتفعة لتعطل إمدادات، بما في ذلك احتمال تمدد الصراع في الشرق الأوسط وتجدد العقوبات الأميركية على إيران وانخفاض الإنتاج بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا.

