روسيا:تغييرات ضريبية قد ترفع إنتاج النفط بـ18 ألف برميل

قال النائب الأول لوزير الطاقة الروسي أليكسي تيكسلر إن الوزارة اقترحت تغييرات على مسودة قانون إنتاج #النفط قد تؤدي إلى زيادة الإنتاج بحوالي 900 ألف طن سنويا.



ويستمر النقاش حول مسودة القانون منذ سنوات مع إبداء وزارة المالية قلقا من أن التغييرات المقترحة قد تخفض إيرادات الدولة.



وأصبحت حقول النفط، خصوصا في غرب سيبيريا، مستنزفة بشكل متزايد.

وينظر إلى النظام الجديد للضريبة على أنه يحفز على إنتاج المزيد من النفط في بلد يعتمد بشكل مكثف على مبيعات الطاقة في جني إيرادات الدولة.



ووافق #البرلمان_الروسي في قراءة أولى على مشروع قانون الضريبة الجديدة على صناعة النفط التي تحسب على أساس الأرباح.

ويجري حاليا حساب الضريبة على أساس الإنتاج والصادرات.



وقال تيكسلر إن التغييرات المقترحة ستزيد إنتاج النفط بمقدار 900 ألف طن سنويا (18 ألف برميل يوميا)، متوقعاً أن ينفذ القانون بدءا من 2019 .



وأشارت توقعات نشرتها وزارة الطاقة في سبتمبر أيلول إلى أن إنتاج النفط في روسيا سيرتفع إلى 553 مليون طن سنويا في 2019 و2020 .



ويجب أن يوافق المشرعون على مشروع القانون في ثلاث قراءات قبل إحالته إلى المجلس الأعلى للبرلمان، ثم إلى الرئيس فلاديمير بوتين لتوقيعه.