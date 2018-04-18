مخزونات النفط الأميركية تهبط بمليون برميل مع تراجع الواردات

قال معهد البترول الأمريكي إن #مخزونات_النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، هبطت الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات.

وأضاف المعهد في تقريره الأسبوعي أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار مليون برميل إلى 428 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أبريل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 1.4 مليون برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 35 ألف برميليوميا.

وأشار تقرير معهد البترول إلى أن مخزونات البنزين هبطت بمقدار 2.5 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع لـ"رويترز" قد توقعوا انخفاضاً قدره 227 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 854 ألف برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض بـ268 ألف برميل.

وهبطت واردات #الولايات_المتحدة من #النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 644 ألف برميل يومياً، إلى 7.9 مليون برميل يومياً.