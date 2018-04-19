رويترز: السعودية لا تمانع أن يصل سعر النفط لـ100 دولار

تشهد #أسواق_النفط ارتفاعات لافتة، التي تسجل أعلى مستوياتها منذ أواخر العام 2014، في ظل التوترات الجيوسياسية، والترقب لاحتمال عودة العقوبات على إيران، واحتمال فرض عقوبات غربية على روسيا.

وتجاوزت أسعار #برنت الـ 74 دولارا، مسجلة ارتفاعات بنحو 0.5% في تمام الساعة 8:12 بتوقيت غرينتش.

وتأثرت الأسعار بما نقلته "رويترز" عن مصادر بصناعة النفط أن #السعودية لا تمانع أن يصل سعر النفط إلى 80 دولارا أو حتى 100 دولار للبرميل، في دلالة على أن الرياض لن تسعى إلى أي تغييرات في اتفاق خفض الإمدادات، رغم أن الهدف الأصلي للاتفاق بخفض المخزونات العالمية دون متوسط الخمس سنوات بات قريبا.

ومن العوامل التي تؤثر على أسعار النفط، بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي أظهرت تراجعا في مخزونات الخام بمليون ومئة ألف برميل الأسبوع الماضي.

في حين توقع المحللون انخفاضاً بواقع 1.4 مليون برميل .

أما مخزونات البنزين فتراجعت بـ3 ملايين برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض بنحو 230 ألف برميل.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المخزونات الاميركية، ولأول مرة منذ العام 2014 ، هبطت دون معدلاتها للسنوات الخمس الماضية.