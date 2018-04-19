بنك أوف أميركا: النفط يقفز لـ80 دولاراً بالربع الثاني 2018

توقع رئيس قسم أبحاث السلع في بنك أوف أميركا، ارتفاع أسعار #النفط إلى 80 دولاراً خلال الربع الثاني من 2018.

وتشهد أسواق النفط ارتفاعات لافتة، بتسجيل أعلى مستوياتها منذ أواخر العام 2014، في ظل التوترات الجيوسياسية، والترقب لاحتمال عودة العقوبات على إيران، واحتمال فرض عقوبات غربية على روسيا.

وتأثرت الأسعار بما نقلته "رويترز" عن مصادر بصناعة النفط يوحي بأن السعودية لن تسعى إلى أي تغييرات في اتفاق خفض الإمدادات، رغم أن الهدف الأصلي للاتفاق بخفض المخزونات العالمية دون متوسط الخمس سنوات بات قريباً.

ومن العوامل التي تؤثر على أسعار النفط، بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي أظهرت تراجعاً في مخزونات الخام بمليون و100 ألف برميل الأسبوع الماضي، في حين توقع المحللون انخفاضاً بواقع مليون و400 ألف برميل.

ويشار إلى أن المخزونات الأميركية، ولأول مرة منذ العام 2014، هبطت دون معدلاتها للسنوات الخمس الماضية.

