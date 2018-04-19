روسيا تتوقع ارتفاع سعر صادراتها من الغاز 18% في 2018

قالت وكالة انترفاكس للأنباء نقلا عن تقديرات لوزارة الاقتصاد الروسية إن من المتوقع أن يرتفع متوسط سعر الغاز الذي تصدره شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إلى أوروبا نحو 18% إلى 230 دولارا لكل ألف متر مكعب هذا العام.



وأضافت الوكالة أن متوسط السعر في 2017 بلغ 195 دولارا للألف متر مكعب.



ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر الغاز إلى 224.7 دولار للألف متر مكعب في الربع الأول من السنة، وإلى 235.4 دولار في الربعين الثاني والثالث، على أن يبلغ 226.2 دولار في الربع الأخير من 2018.



وتبلغ حصة جازبروم في سوق الغاز بأوروبا نحو 35%.