شركات عالمية تبدأ حفر 10 آبار بـ 800 مليون دولار في مصر

أعلنت وزارة البترول المصرية أن شركات عالمية بدأت أعمال حفر 10 آبار جديدة باستثمارات تتجاوز 800 مليون دولار، مؤكدة أنه من المخطط بدء باكورة الإنتاج من أول 3 آبار خلال العام المالي القادم.

والتقى وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، على هامش مؤتمر دول حوض البحر المتوسط "موك 2018"، مسؤولي شركتي "شل" و"أديسون" العالميتين حيث بحث مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية سامي إسكندر ، و رئيس شركة "شل مصر" جاسر حنطر برنامج العمل الجاري تنفيذه لمشروع تنمية المرحلة (9ب) بالبحر المتوسط من خلال شركة رشيد للبترول، حيث وصل لموقع المشروع خلال الأسبوع الماضي الحفار NGT1 من خليج المكسيك.

وأشار الملا إلى أنه تم خلال اللقاء بحث برنامج استثمارات شركة شل في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

من جانبه، أكد اسكندر التزام شركة "شل" بتعزيز استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيدا بالتعاون الإيجابي مع قطاع البترول المصري طوال فترة عمل الشركة في مصر والتي تمتد إلى أكثر من مئة عام.

وبحث الوزير المصري مع الرئيس التنفيذي لشركة "اديسون"، نيكولا مونتي، والمدير العام لشركة "اديسون مصر"، نيكولاس كاتشروف، موقف العمل في مناطق امتيازها في شمال ثقة وشمال بور فؤاد وشمال شرقي حابي بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأوضح أنه تم الانتهاء من عمليات البحث السيزمي والتفسيرات الجيولوجية، وحالياً في مرحلة تقييم المعلومات والدراسات الجيولوجية تمهيداً لحفر البئر الأولى في منطقة شمال ثقة المجاورة لحقل ظهر والتي أوضحت التراكيب الجيولوجية أن هناك احتمالات غازية جيدة بالمنطقة.