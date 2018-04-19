مذكرة تفاهم بين "غازبروم" و"أرامكو" لاستكشاف ونقل الغاز

أعلنت شركة الغاز الروسية " #غازبروم " أنها ستشكل لجنة تنسيق مشتركة مع #أرامكو السعودية، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعها الرئيس التنفيذي للشركة الروسية " ALEXI MILLER " مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح والرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر.

وبحسب مذكرة التفاهم، تعتزم الشركتان التعاون في استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين الغاز ، فضلا عن التعاون في مشاريع لتسييل الغاز الطبيعي.

وفي سياق متصل، تجاوزت أسعار #برنت الـ 74 دولارا، مسجلة ارتفاعات بنحو 0.5% في تمام الساعة 8:12 بتوقيت غرينتش.

وتأثرت الأسعار بما نقلته "رويترز" عن مصادر بصناعة النفط أن #السعودية لا تمانع أن يصل سعر النفط إلى 80 دولارا أو حتى 100 دولار للبرميل، في دلالة على أن الرياض لن تسعى إلى أي تغييرات في اتفاق خفض الإمدادات، رغم أن الهدف الأصلي للاتفاق بخفض المخزونات العالمية دون متوسط الخمس سنوات بات قريبا.

ومن العوامل التي تؤثر على أسعار النفط، بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي أظهرت تراجعا في مخزونات الخام بمليون ومئة ألف برميل الأسبوع الماضي.