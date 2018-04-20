المزروعي: إنتاج النفط الصخري يعود بوتيرة أسرع من المتوقع

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إن إنتاج النفط الصخري يعود بوتيرة أسرع من المتوقع.



وأضاف أن الهدف هو تحقيق استقرار الأسواق في الأجل الطويل.



وقال الوزير الإماراتي إنه غير منشغل بشأن الأسعار وإنما باستقرار السوق ومستوى الاستثمار.

وأضاف إن استقرار سوق النفط هو الهدف الطويل الأجل للتحالف بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة. وتابع " سعر النفط ليس الشاغل الرئيسي بقدر تحقيق استقرار السوق مشيرا إلى أن العمل لم ينته بعد لضمان توازن سوق النفط بشكل جيد".



وقال إنه يأمل في دعم أعضاء آخرين للتوصل إلى اتفاق غير محدد الأجل للتعاون بين أوبك والمستقلين.