النفط يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي جديد بفضل تقليص الإمدادات

تتجه #أسعار_النفط إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي اليوم الجمعة بفضل تقلص الإمدادات واستمرار الدعم من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بشأن #خفض_الإمدادات.



وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 74 دولارا للبرميل بارتفاع قدره 22 سنتا عن الإغلاق السابق.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا إلى 68.50 دولار للبرميل.



وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 يوم الخميس عند 74.75 دولار و69.56 دولار للبرميل بالترتيب.



وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن #أوبك وحلفائها ما زالوا بعيدين عن الوصول إلى هدفهم وإن خفض #مخزونات_النفط بحاجة إلى الاستمرار.



وقالت مصادر لرويترز إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أبلغ نظراءه في أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة خلال اجتماع مغلق في مدينة جدة السعودية اليوم بأن موسكو ملتزمة باتفاق خفض الإمدادات حتى نهاية عام 2018.



تحدثت المصادر بعد أن ذكرت وكالة تاس الروسية نقلا عن نوفاك أن دول أوبك والمنتجين من خارجها من المحتمل أن يقوموا بتخفيف تخفيضات إنتاج النفط هذا العام.



وبعيدا عن إدارة #أوبك للإمدادات، فإن أسعار الخام تلقت أيضا دعما من توقعات بأن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على إيران، وهي عضو في المنظمة.

