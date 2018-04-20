باركيندو: اتفاق أوبك والمستقلين أنقذ صناعة النفط من الانهيار

قال أمين عام #أوبك محمد باركيندو رداً على تغريدة الرئيس الأميركي ترمب التي وصف فيها أسعار النفط بـ"المرتفعة جدا على نحو مصطنع". إن أوبك صديقة للولايات المتحدة ولديها اهتمام قوي بنموها وتطورها ورخائها. وأضاف أن #اتفاق_أوبك والمستقلين أنقذ صناعة النفط من انهيار وشيك.

وأكد باركيندو خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في جدة اليوم أن اتفاق أوبك والمستقلين يتجه حاليا صوب استعادة الاستقرار على أساس مستدام لمصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد انتقد اليوم الجمعة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي قال إنه مصطنع ولن يكون مقبولا في الوقت الذي بدا فيه أن أسعار الخام تتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.



وكتب ترمب في تغريدة على تويتر يقول "يبدو أن أوبك تعيد الكرّة من جديد. في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر، أسعار النفط مرتفعة جدا على نحو مصطنع وهذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا".

إلى ذلك، قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم الجمعة إن أسعار النفط "ليست مرتفعة جدا" وذلك بعد تغريدة انتقد فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوبك بشأن أسعار النفط التي وصفها بـ"المرتفعة جدا على نحو مصطنع".



وقال اللعيبي الذي يجتمع مع وزراء آخرين في جدة بالمملكة العربية السعودية إن جميع الأمور جيدة حاليا وإن السوق تستقر.



وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي قال أيضا إن أسعار النفط ليست مرتفعة على نحو مصطنع.

وأضاف المزروعي "لن أعلق على ما قاله الرئيس، لكن بالتأكيد نحن نضطلع بدورنا لتصحيح السوق، والسوق كما قلنا ليست متوازنة بعد وأعتقد أن هذه المجموعة عليها واجب ينبغي أن تقوم به ونحن مستمرون في القيام بواجبنا".