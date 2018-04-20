وزير الطاقة الروسى: مستوى التزامنا باتفاق إنتاج النفط 99%

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة أن مستوى امتثال موسكو لاتفاق بين #أوبك وعدد من الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة بشأن خفض الإنتاج بلغ 99% وسيصل إلى 100% هذا الشهر.

وأضاف نوفاك خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق #خفض_الانتاج_بين_أوبك_والمنتجين_المستقلين في جدة إن أوبك ودولا من خارج المنظمة قد يقلصون تخفيضات إنتاج النفط هذا العام.



وأضاف إن من السابق لأوانه الحديث بشان صيغة للتعاون بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة بعد 2018، مضيفا أن التعاون قد لا يكون بالضرورة بشأن تمديد حصص الإنتاج، حالما ينتهي أجل اتفاق تخفيضات الإنتاج الحالي بنهاية العام الجاري.