ليبيا.. حريق خط أنابيب يهوي بالإنتاج بـ100 ألف برميل

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أمس إن حريقا اندلع في خط أنابيب تابع لشركة "الواحة" تسبب في انخفاض الإنتاج بما يصل إلى 100 ألف برميل نفط يوميا.



وقالت المؤسسة في تغريدة على تويتر إن سبب الحريق غير واضح.



وفي وقت سابق، قال مصدر بشركة الواحة للنفط إن "جماعة إرهابية" هاجمت أمس السبت خطا نفطيا مملوكا للشركة يغذي ميناء السدر.

وكانت #وزارة_الخزانة_الأميركية قد أعلنت في 27 فبراير الماضي، عن عقوبات أميركية جديدة على ليبيا، تشمل ستة أشخاص و 24 كيانا تجاريا و7 سفن، تورطوا في مجال تهريب النفط الليبي من ليبيا إلى أوروبا.

وتأتي تلك العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13726 لتهديد هؤلاء الكيانات والأفراد السلام والأمن والاستقرار في #ليبيا من خلال الإنتاج غير المشروع، أو تكرير أو سمسرة أو بيع أو شراء أو تصدير النفط الليبي أو امتلاكه أو السيطرة عليه من قبلهم.