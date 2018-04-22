"أدنوك للتوزيع" تحصل على ترخيص لافتتاح محطات وقود في السعودية

حصلت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع #أدنوك_للتوزيع، التي تعد أكبر مشغل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة التابعة لها في دولة الإمارات، على ترخيص لمزاولة الأعمال في #السعودية، تتمكن بموجبه من امتلاك وتشغيل وإدارة محطات وقود على أراضي المملكة.

ومنحت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، المسؤولة عن تنظيم قطاع محطات الوقود بالمملكة، الترخيص للشركة خلال مراسم توقيع رسمية جرت هذا الأسبوع في العاصمة الرياض.

وكانت "أدنوك للتوزيع" تعهّدت بافتتاح محطة خدمة تابعة لها في المملكة خلال العام الجاري، وذلك في إطار استراتيجيتها للنمو القائم على توسيع الخيارات التي تقدمها لعملائها في مجال التزود بالوقود، والارتقاء أكثر بما تقدمه متاجر التسوق التابعة لها فضلاً عن تعزيز كفاءة نفقاتها.

وتملك "أدنوك للتوزيع" حوالي 67% من حجم السوق المحلية في الإمارات من حيث عدد محطات الوقود. وكانت أعلنت أخيراً إبرام اتفاقية لافتتاح 10 متاجر تسوق تحمل علامة "جيان" العالمية ضمن محطات تابعة لها في دولة الإمارات خلال العام 2018.