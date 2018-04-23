النفط يهبط مع زيادة أنشطة الحفر الأميركية

هبطت #أسعار_النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي تنذر فيه زيادة عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة بمزيد من الإنتاج في المستقبل.



وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت 73.91 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 15 سنتا، أو0.2%، عن التسوية السابقة.



وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.3%، إلى 68.22 دولار للبرميل.



وقالت شركة #بيكر_هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بالمتابعة إن شركات الحفر أضافت خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في العشرين من أبريل، ليصل العدد الإجمالي إلى 820 حفارا وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2015.



وعلى الرغم من تراجع اليوم، فإن #سوق_النفط بشكل عام مازالت مدعومة جيدا، وعلى وجه الخصوص بفضل قوة الطلب في آسيا.



وارتفع خام برنت 20% عن أدنى مستوى له هذا العام والمسجل في فبراير شباط.