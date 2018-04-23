ليبيا: صفقة بيع حصة ماراثون في "الواحة" لم تنل الموافقة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في #ليبيا إنها ناقشت ترتيبات بيع ماراثون أويل المزمع لحصتها في امتياز شركة الواحة للنفط، مؤكدة أن ماراثون لم تحصل على موافقة المؤسسة على الصفقة.



وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، في بيان ، أن أي صفقة بهذه الطبيعة يجب أن تحصل على موافقة #المؤسسة_الوطنية_للنفط والسلطات الليبية.



وأضاف البيان أن أي صفقة يجب أن تحقق أفضل عائد ممكن للشعب الليبي مع أخذ الموقف الأمني والوضع المالي ومتطلبات الاستثمار الخارجي في الاعتبار.



وكانت توتال قد أعلنت أنها استحوذت على حصة في الواحة من ماراثون أوائل مارس آذار.