107 ملايين برميل من النفط صادرات العراق في مارس

أعلنت وزارة النفط العراقية، عن تصدير 107 ملايين و50 ألف برميل من #النفط الخام في مارس الماضي، بإيرادات بلغت 6 مليارات و435 مليوناً و210 آلاف دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إنه "بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 107 ملايين و50 ألف برميل، بإيرادات بلغت 6 مليارات و435 مليوناً و210 آلاف دولار"، مشيراً إلى أنه "لم تسجل الإحصائية أي صادرات نفطية من حقول كركوك".

وأوضح أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60,114 دولار، مبيناً أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 39 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج".

ويصدر العراق النفط الخام حالياً من الموانى الجنوبية في محافظة البصرة بعد توقف الصادرات الشمالية.