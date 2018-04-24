برنت يصعد لأعلى مستوى منذ أواخر 2014 مع تقلص المعروض

ارتفع #خام_برنت للجلسة السادسة على التوالي اليوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 متجاوزا 75 دولارا للبرميل بفضل توقعات بشح في #الإمدادات مع بلوغ الطلب مستويات قياسية.



وبلغ خام القياس العالمي مزيج #برنت في العقود الآجلة 75.27دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر 2014. وبلغ برنت 75.07 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا أو ما يوازي 0.5% عن آخر إغلاق.



وتمثل المكاسب التي سجلها برنت على مدى ستة أيام متتالية أطول موجة صعود من نوعها منذ ديسمبر كانون الأول، إذ زادت الأسعار أكثر من 20% من أدنى مستوياتها في 2018 التي سجلتها في فبراير.



وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.17 دولار للبرميل في التعاملات الآجلة بارتفاع 53 سنتا أو 0.8 بالمئة عن آخر تسوية.

وارتفع الخام لأعلى مستوى منذ 28 نوفمبر تشرين الثاني2014 عند 69.56 دولار للبرميل.



وتلقت الأسواق دعما من تخفيضات الإنتاج التي قادتها منظمة أوبك وبدأت تطبيقها في عام 2017 بهدف رفع الأسعار. كما أن احتمال تجديد العقوبات الأميركية على إيران ساهم في رفع أسعار الخام.



وقال بنك إيه.إن.زد "أسعار الخام حاليا عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام، الأمر الذي يرجع إلى المخاوف المستمرة بشأن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهي مصدر نحو نصف #إمدادات_النفط العالمية".

