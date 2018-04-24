لبنان.. جولة ثانية من رخص التنقيب عن النفط والغاز

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل يوم الثلاثاء إنه طلب من الهيئة المعنية بتنظيم قطاع البترول في البلاد أن تبدأ التحضير لجولة ثانية من التراخيص البحرية للنفط والغاز، لكنه لم يكشف عن إطار زمني للموعد المحتمل لإطلاق الجولة.

وفي فبراير شباط وقع لبنان أولى اتفاقياته البحرية لاستكشاف وإنتاج الطاقة في اثنتين من عشر رقاع قبالة الساحل اللبناني، مع كونسورتيوم، يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.

وأبلغ أبي خليل مؤتمرا للنفط والغاز في بيروت يوم الثلاثاء أنه طلب من هيئة إدارة قطاع البترول الأسبوع الماضي أن تبدأ الاستعدادات لجولة ثانية.

ونقل بيان نشره المؤتمر عن أبي خليل قوله "هذا الأمر لا يعني أننا أطلقنا الدورة، إنما البدء بالتحضير".

وأضاف قائلا "ستبدأ الهيئة بورشة عمل كبيرة ستبدأ في تنظيم ورشة عمل لوضع خارطة طريق لدورة التراخيص الثانية وموعد إطلاقها وكيفية الاستفادة من حفر البئر الأولى".

وقال الكونسورتيوم في السابق إنه يخطط لحفر أول بئر له في عام 2019. ولم ترد الهيئة، وهي الجهة الحكومية المعنية بإدارة القطاع البحري، على طلب للتعقيب.