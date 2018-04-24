"سوناطراك" الجزائرية تدشن خط أنابيب غاز لتعزيز الإمدادات

قال الرئيس التنفيذي لشركة #سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور إن الجزائر دشنت خط أنابيب لنقل الغاز بطول 530 كيلومتراً لإمداد تمنراست، أكبر مدينة في جنوب البلاد، بما قدره 700 ألف متر مكعب يوميا.



وأوضح قدور، للصحافيين خلال زيارة للمدينة القريبة من الحدود مع مالي، أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 190 مليون دولار.



وتنتج الجزائر 94 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، في حين تصدر 55 مليار متر مكعب منها. ويرتبط خط الأنابيب الجديد بحقل عين صالح للغاز.



غير أن تنامي الاستهلاك المحلي يمثل تحديا لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك، مما يدفع إدارتها لاستكشاف المزيد من الحقول وتعزيز إنتاج الحقول المتقادمة.