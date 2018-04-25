النفط يتراجع بفعل تأثير زيادة الإمدادات الأميركية

تراجعت #أسعار_النفط اليوم الأربعاء عن أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل تأثر السوق بزيادة #مخزونات_الوقود والإنتاج في الولايات المتحدة.



وسجلت العقود الآجلة لخام #برنت 73.71 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا أو 0.2% عن التسوية السابقة وهو ما يقل نحو 1.8 دولار عن المستوى المرتفع المسجل في نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 75.47 دولار للبرميل والذي بلغته في الجلسة السابقة.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.2% إلى 67.58 دولار للبرميل وهو ما يقل أيضا عن المستويات المرتفعة المسجلة في نهاية 2014 عند 69.56 دولار للبرميل والتي بلغها الخام مطلع أبريل نيسان.



وعزا متعاملون تراجع الأسعار اليوم إلى بيع لجني الأرباح بعد مستويات أمس الثلاثاء المرتفعة لكن محللين عديدين قالوا إن فترة تخمة المعروض التي بدأت في 2014 انتهت الآن بسبب تعطل إمدادات وكذلك قوة الطلب. وحدث ذلك بفعل تخفيضات الإنتاج التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي بدأت في 2017 بهدف دعم السوق إضافة إلى تأثير الاضطرابات السياسية على إمدادات من الشرق الوسط وفنزويلا وأفريقيا.



وزادت مخزونات الخام الأميركية 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 20 أبريل إلى 429.1 مليون برميل وفقا لتقرير معهد البترول الأميركي الصادر يوم الثلاثاء.



ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الأسبوعية لمخزونات الوقود وإنتاج الخام في الولايات المتحدة اليوم.

