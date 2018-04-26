المخاوف من عقوبات إيران وهبوط إنتاج فنزويلا تدعم النفط

ارتفعت #أسعار_النفط اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على #إيران، وانخفاض الإنتاج في #فنزويلا واستمرار الطلب القوي.

وفي الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت ند 74.27 دولار للبرميل، مرتفعة بـ27 سنتاً أي بما يعادل 0.4% عن إغلاقها السابق.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي #غرب_تكساس_الوسيط 14 سنتا أو 0.2% إلى 68.19 دولار للبرميل.

وعزا متعاملون ارتفاع الأسواق إلى توقعات بأن تعيد الولايات المتحدة في مايو، فرض عقوبات على إيران، أحد المنتجين الرئيسيين للنفط وعضو منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أمس الأربعاء، إنه يتوقع أن ينسحب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب من الاتفاق المبرم مع إيران في 2015، والذي علقت طهران بموجبه برنامجها النووي في مقابل قيام القوى الغربية برفع عقوبات أصابت اقتصادها بالشلل.

وسيقرر ترمب بحلول 12 مايو ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على طهران، وهو ما قد يسفر عن تراجع في صادراتها النفطية.

وتعززت الأسعار أيضاً بتراجع إنتاج فنزويلا أكبر منتجي "أوبك" في أميركا اللاتينية. وانخفض إنتاج فنزويلا من الخام من حوالي 2.5 مليون برميل يومياً في أوائل 2016 إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً، بسبب القلاقل السياسية والاقتصادية.

وقامت شركة النفط الأميركية العملاقة "شيفرون" بإجلاء مسؤولين تنفيذيين عن فنزويلا، بعد سجن اثنين من عامليها هناك في نزاع تعاقدي مع شركة النفط المملوكة للدولة "بي.دي.في.اس.ايه".