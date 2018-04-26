بدء تشغيل وحدة الإنتاج الثانية بحقل الغاز المصري "ظُهر"

أعلنت " #إيني " الإيطالية للنفط والغاز أنها بدأت تشغيل وحدة الإنتاج الثانية بحقل الغاز المصري "ظُهر"، مما سيزيد قدرة الإنتاج بمقدار 400 مليون قدم مكعبة يوميا بعد 4 أشهر من بدء إنتاج الحقل.



وقالت إيني، في بيان اليوم الخميس، إن الطاقة الإنتاجية لـ " #ظُهر " تبلغ حاليا 800 مليون قدم مكعبة يوميا بما يعادل 150 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.



وأضافت أنه من المقرر مواصلة زيادة الإنتاج بنفس الأداء الاستثنائي للوصول إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو/أيار 2018، وملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية 2018 ثم سقف الإنتاج (2.7 مليار قدم مكعبة يوميا) في 2019.



تجدر الإشارة إلى أن حقل ظُهر يلعب دورا محوريا في مساعي مصر لوقف #استيراد_الغاز_الطبيعي المسال في 2018.