نفط الهلال تفوز في جولة ترسية عقود النفط والغاز العراقية

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اليوم الخميس، إن العراق أرسى رقعة التنقيب "كلابات – كمر" بمحافظة ديالى قرب الحدود مع إيران على شركة نفط الهلال التي مقرها الإمارات العربية المتحدة.

وقدمت نفط الهلال أقل عرض برسوم 9.21 % قبل الضريبة. وأوضح اللعيبي أن الحد الأقصى الذي حددته الوزارة كان 16.65%.

من جهة أخرى، قال مسؤول بـ #وزارة_النفط_العراقية إن العراق أرسى رقعة التنقيب خشم الأحمر-إنجانة في محافظة ديالى قرب الحدود مع إيران على شركة نفط الهلال التي مقرها دولة الإمارات.

وكانت #نفط_الهلال صاحبة العرض الوحيد بنسبة تبلغ 19.99% من الإنتاج.

وقال مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط عبد المهدي العميدي إن الحد الأقصى الذي حددته الوزارة كان 20%.

ويطرح العراق 11 رقعة للتنقيب في مناطق الحدود مع إيران والكويت وفي مياه الخليج.



4 شركات مهتمة بمزاد العراق

وكان مسؤول نفطي عراقي قد أكد أن دانة غاز ونفط الهلال ودراجون أويل و #إيني من بين الشركات التي أرسلت خطابات للمشاركة في جولة ترسية عقود النفط والغاز العراقية.



وأوضح المدير العام لدائرة عقود البترول والتراخيص العراقية عبد المهدي العميدي أن شركات إكسون ولوك أويل وجازبروم غير مهتمة بدخول المنافسة.

وأضاف أن زاروبجنفت قد تقدم عرضا في وقت لاحق.