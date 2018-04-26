"معلومات الطاقة" تكشف عن زيادة مفاجئة بمخزونات النفط الأميركية

قالت إدارة #معلومات_الطاقة_الأميركية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع تخفيض مصافي التكرير الانتاج، بينما زادت #مخزونات_البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.



وصعدت مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشرين من أبريل نيسان في حين كان من المتوقع أن تنخفض مليوني برميل.



وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن #مخزونات_النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 459 ألف برميل.



وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض بواقع 328 ألف برميل يوميا مع تراجع معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.



وزادت مخزونات البنزين 840 ألف برميل في حين كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 625 ألف برميل.



وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 861 ألف برميل.



وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 43 ألف برميل يوميا إلى 6.14 مليون برميل يوميا.