النفط يتراجع رغم مخاوف مستمرة بشأن تقلص الإمدادات

انخفضت #أسعار_النفط اليوم الجمعة لكن خام #برنت احتفظ بجزء كبير بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة في ظل مخاوف من احتمال تجديد عقوبات على #إيران على نحو يقلص #الإمدادات.



وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.4%، إلى 74.47 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1% يوم الخميس.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3% إلى 68 دولارا لبرميل. وزاد العقد 0.2% في الجلسة السابقة.



ويتجه برنت إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بارتفاع 0.5% بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض 0.4% على أساس أسبوعي.