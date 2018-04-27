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PKN تمدد اتفاقاً مع أرامكو لشراء 100 ألف طن من النفط شهرياً

المصدر: وارسو - رويترز
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قالت مصفاة بي.كيه.إن أورلين الحكومية أكبر شركة للتكرير في بولندا اليوم الجمعة إنها ستزيد مشترياتها الشهرية من النفط من شركة #أرامكو السعودية بمقدار 100 ألف طن من الخام العربي الخفيف جداً إلى 300 ألف طن.

ونتيجة للاتفاق الممدد الطويل الأجل، ستحصل مصافي بي.كيه.إن على أكثر من 20% من #الخام_المكرر بها من السعودية.

يشار إلى أن معظم النفط الذي يتم تكريره في المصافي البولندية يجري إرساله عبر #خطوط_أنابيب قادمة من روسيا.

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