قالت مصفاة بي.كيه.إن أورلين الحكومية أكبر شركة للتكرير في بولندا اليوم الجمعة إنها ستزيد مشترياتها الشهرية من النفط من شركة #أرامكو السعودية بمقدار 100 ألف طن من الخام العربي الخفيف جداً إلى 300 ألف طن.
ونتيجة للاتفاق الممدد الطويل الأجل، ستحصل مصافي بي.كيه.إن على أكثر من 20% من #الخام_المكرر بها من السعودية.
يشار إلى أن معظم النفط الذي يتم تكريره في المصافي البولندية يجري إرساله عبر #خطوط_أنابيب قادمة من روسيا.
PKN تمدد اتفاقاً مع أرامكو لشراء 100 ألف طن من النفط شهرياً
قالت مصفاة بي.كيه.إن أورلين الحكومية أكبر شركة للتكرير في بولندا اليوم الجمعة إنها ستزيد مشترياتها الشهرية من النفط من شركة #أرامكو السعودية بمقدار 100 ألف طن من الخام العربي الخفيف جداً إلى 300 ألف طن.