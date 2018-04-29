أدنوك تمنح "أو إم في" النمساوية حصة بامتياز نفط بحري لـ40 عاماً

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية #أدنوك اليوم الأحد، إنها وقعت اتفاقاً مدته 40 عاماً مع "أو إم في"، تمنح بموجبه مجموعة النفط والغاز النمساوية حصة تبلغ 20% في امتياز صرب وأم اللولو النفطي البحري في #أبوظبي.

وقالت "أدنوك" في بيان إن "أو إم في" ساهمت برسوم مشاركة قدرها 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، لدخول الامتياز البحري، مضيفة أنها ستحتفظ بحصة أغلبية قدرها 60%.

وحضر مراسم التوقيع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى #الإمارات العربية المتحدة.

وقالت "أدنوك" إن "أو إم في" تعمل معها في عدد من المشروعات الأخرى، بما في ذلك تقييم حقل الشويهات للغاز.

وقال الرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان الجابر إن "نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط والمنتجات المكررة والبتروكيماويات، يفتحان المجال أمام فرص جديدة لخلق قيمة في جميع أنشطة المنبع والمصب".

ويكمل اتفاق اليوم الأحد جولة الامتياز البحري.

وقالت "أدنوك" إن إجمالي الإسهام الذي قدمته الاتفاقات البحرية منذ بداية العام وصل إلى 7.92 مليار دولار كرسوم مشاركة، وأمّن أسواقاً لـ40% من النفط الإماراتي لـ40 عاما قادمة.

ووقعت "أدنوك" اتفاقات مع "أو إن جي سي" الهندية و"إنبكس اليابانية" و"سيبسا" الإسبانية و"إيني" الإيطالية و"سي إن بي سي" الصينية لحصص في الحقول البحرية.

وفي أغسطس، قالت "أدنوك" إنها ستقسم امتيازها البحري أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة)، إلى ثلاث مناطق هي زاكوم السفلي، وأم الشيف ونصر، وسطح الرازبوت وأم اللولو، بشروط جديدة من أجل تعظيم القيمة وزيادة فرص الدخول في شراكات.

وينتج الامتياز القائم نحو 700 ألف برميل يومياً من النفط، ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى نحو مليون برميل يومياً بحلول عام 2021.