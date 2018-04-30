الإمارات ترفع أسعار الوقود لشهر مايو المقبل 7%

كشفت لجنة متابعة #أسعار_الوقود في الإمارات برئاسة وكيل وزارة الطاقة الدكتور مطر حامد النيادي عن الأسعار الجديدة لشهر مايو 2018.

وجاءت الأسعار لجازولين سوبر 98 عند 2.49 درهم، وجازولين "خصوصي 95" عند 2.37 درهم، فيما بلغت أسعار وقود الديزل 2.56 درهم.

وبحسب الأسعار الجديدة يكون سعر البنزين "خصوصي 95" الأكثر استخداما قد ارتفع بنحو 6.7%، ونزين بنسبة "سوبر 98" بنسبة 6.8%، والديزل بنحو 6.6%.

يذكر أن #أسعار_الوقود_في_الإمارات خلال شهر أبريل كانت للجازولين سوبر 98 عند 2.33 درهم، وجازولين "خصوصي 95" عند 2.22 درهم، فيما بلغت أسعار وقود الديزل 2.40 درهم.