تحذيرات مفاجئة.. أسعار النفط قد تقفز لـ300 دولار!

يحذر عدد من الخبراء من أن قلة الاستثمارات في قطاع #النفط اليوم قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مستقبلا. آخر هذه التكهنات جاءت ضمن تغريدة لأحد أبرز مديري صناديق التحوط Pierre Andurand على حسابه في تويتر.

حيث جاء فيها: "إذا لم ترتفع أسعار النفط بالسرعة الكافية، فإن وصولها إلى 300 دولار للبرميل في السنوات القليلة المقبلة ليس مستحيلا!"، ضمن مجموعة من التغريدات المتوافقة مع ارتفاع أسعار النفط.

إلا أن هذه التغريدات تم حذفها في وقت لاحق، لكن ليس قبل تناقلها من قبل بعض وسائل الإعلام.

ويرى Andurand المدير التنفيذي للاستثمار في Andurand Capital Management، أن الأسعار الحالية للنفط لا تشجع الشركات على الاستثمار، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاعات قوية في المستقبل.

كما أضاف Andurand أن أسعار النفط عند 100 دولار لن تضر بالاقتصاد، بل هي ضرورية لتشجيع الاستثمار خارج الولايات المتحدة.

وتخطط منظمة #أوبك وشركائها للحفاظ على تخفيضات الإنتاج هذا العام التي ساعدت على تعزيز أسعار النفط.