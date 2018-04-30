رويترز: إنتاج "أوبك" ينخفض لأدنى مستوى في عام

أظهر مسح لـ"رويترز" أن إنتاج #أوبك من النفط انخفض في أبريل إلى أدنى مستوياته في عام، بسبب تراجع الإنتاج في فنزويلا وانخفاض الشحنات من منتجين أفارقة، لتصل نسبة الامتثال باتفاق خفض الإمدادات إلى مستوى قياسي جديد.

وأشار المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 32.12 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بانخفاض 70 ألف برميل يومياً عن مارس.

ووفقا لمسوح "رويترز"، فإن إجمالي الإنتاج في الشهر الحالي هو الأدنى منذ أبريل 2017.

وتعكف "أوبك" على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يومياَ في إطار اتفاق مع روسيا وغيرها من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، للتخلص من فائض المعروض. وبدأ سريان الاتفاق في يناير 2017 ويستمر حتى نهاية 2018.

وأظهر المسح أن نسبة امتثال المنتجين المشاركين في الاتفاق بالتخفيضات المتفق عليها بلغت 162%، مقارنة مع نسبة معدلة بلغت 161% في مارس. ومن جديد، لم تظهر أي مؤشرات على أن #السعودية أو غيرها من كبرى الدول المنتجة زادت الإنتاج كثيراً للاستفادة من ارتفاع الأسعار أو لتعويض انخفاض فنزويلا.

وفي أبريل، كان الانخفاض الأكبر في الإمدادات من نصيب فنزويلا، التي يتعطش قطاعها النفطي للأموال بسبب الأزمة الاقتصادية. وأظهر المسح أن الإنتاج تراجع إلى 1.50 مليون برميل يومياً في أبريل.