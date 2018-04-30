ماراثون بتروليوم تشتري "انديفور" لتتحول إلى أكبر شركة تكرير أميركية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن #ماراثون_بتروليوم تستعد لشراء "انديفور" بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار، في عملية دمج ستسفر عن كيان يتجاوز "فاليرو إنرجي كورب" كأكبر شركة تكرير أميركية من حيث الطاقة.

وقالت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر إن الاتفاق المزمع المكون من مبالغ نقدية وأسهم، والذي من المتوقع أن يُعلن عنه اليوم الاثنين، يقدر قيمة "انديفور" بنحو 150 دولاراً للسهم، بحسب "رويترز".

ينطوي العرض على علاوة بنسبة 22.6% فوق سعر سهم "انديفور" عند الإغلاق يوم الجمعة.

وسيكون لدى الشركة المدمجة القدرة على معالجة نحو 3.1 مليون برميل يومياً، وشبكة كبيرة من محطات البيع بالتجزئة، وخطوط أنابيب للنفط والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة.

وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن يتولد عن الاتفاق وفورات بقيمة مليار دولار.

وأضافت أن من المتوقع أن يتولى جاري هيمنجر الرئيس التنفيذي لـ"ماراثون" إدارة الشركة المدمجة، مع تولى جريجوري جوف الرئيس التنفيذي لانديفور دوراً بارزاً.

وتدير انديفور، التي مقرها في سان أنطونيو بولاية تكساس والمعروفة رسمياً باسم "تيسورو"، عشر مصاف في غرب الولايات المتحدة بطاقة تكريرية تبلغ نحو 1.2 مليون برميل يومياً، ولها حصة في شركة أنشطة لوجيستية وفقاً لموقعها الإلكتروني.

ولدى "فاليرو"، التي تملك طاقة إجمالية تكريرية مماثلة للكيان المندمج تبلغ 3.1 مليون برميل يومياً، مصاف في كندا وبريطانيا بخلاف الولايات المتحدة.