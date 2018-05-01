أسعار النفط تميل للتراجع وبرنت يهبط لـ74.5 دولارا

استقرت #أسعار_النفط اليوم الثلاثاء مع استمرار الدولار قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر بينما يستمد الخام دعما من المخاوف من أن ينسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران.



وبحلول الساعة 7:42 بتوقيت غرينتش كان #الخام_الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو منخفضا 9 سنتات عند 68.47 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 47 سنتا عند التسوية أمس الاثنين.



كما تراجع #خام_برنت في عقد أقرب استحقاق الجديد تسليم يوليو 11 سنتا إلى 74.50 دولار. وحل أجل عقد يونيو يوم الاثنين بعد أن ارتفع 53 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 75.17 دولار.



كانت أسعار النفط ارتفعت يوم الاثنين بعد أن زاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغوط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، عندما عرض ما وصفه بالأدلة على برنامج أسلحة نووية إيراني سري. تنفي طهران على الدوام السعي لامتلاك أسلحة نووية.



واتسمت التعاملات بالهدوء في آسيا نظرا لإغلاق أسواق عديدة مثل الصين والهند وسنغافورة في عطلات عامة.