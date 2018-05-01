إدارة الطاقة: إنتاج الخام الأميركي يقفز لمستوى قياسي في فبراير

قالت #إدارة_معلومات_الطاقة الأميركية في تقرير شهري إن إنتاج الولايات المتحدة من الخام ارتفع 260 ألف برميل يوميا إلى 10.26 مليون برميل يوميا في فبراير، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق.

وزاد الإنتاج في تكساس 106 آلاف برميل يوميا ليتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا، وهو مستوى قياسي مرتفع أيضا استنادا إلى البيانات التي تعود لعام 2005. وحوض برميان، الذي يمتد عبر غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، هو #أكبر_حقل_نفطي في الولايات المتحدة.

وعدلت إدارة معلومات الطاقة أيضا إنتاج البلاد من النفط في يناير بالرفع 40 ألف برميل يوميا إلى نحو 10.004 مليون برميل يوميا.



وذكر تقرير الإدارة أن إنتاج #الغاز_الطبيعي في الولايات الثماني والأربعين المتجاورة ارتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 87.6 مليار قدم مكعبة يوميا في فبراير شباط، ارتفاعا من المستوى القياسي السابق البالغ 87.3 مليار قدم مكعبة يوميا المسجل في ديسمبر.



وزاد الإنتاج في تكساس، أكبر منتج للغاز في البلاد، 1.5% في فبراير شباط ليصل إلى 22.4 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إجمالي الطلب على النفط ارتفع 2.4% أو 460 ألف برميل يوميا في فبراير شباط إلى 19.62 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستواه قبل عام، وسط طلب قوي على نواتج التقطير ساهم في الحد من أثر ضعف #الطلب_على_البنزين.



وزاد الطلب على نواتج التقطير 1.5% أو 57 ألف برميل يوميا على أساس سنوي إلى 3.96 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الإدارة.



وأشارت البيانات إلى أن الطلب على البنزين تراجع 1.9% أو 169 ألف برميل يوميا في فبراير إلى 8.81 مليون برميل يوميا. وكان الطلب على البنزين ارتفع 2.8% على أساس سنوي في يناير.