الكويت.. بدء تشغيل مشروع الوقود البيئي بـ15.5 مليار دولار

قال #وزير_النفط_الكويتي بخيت الرشيدي إن تشغيل مشروع الوقود البيئي سيكون في يونيو حزيران المقبل، لافتاً إلى أن نسبة الانجاز في المشروع بلغت 94 % نهاية مارس آذار الماضي.

وأوضح الوزير أن مشروع الوقود البيئي "من أكبر مشاريع التكرير في العالم وسينتج منتجات بمواصفات عالمية وسينقل المنشآت النفطية الكويتية إلى مقدمة شركات التكرير في العالم"، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الكويتية.



ويهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية، ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث 7 وحدات وإغلاق 7 أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.



وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 4.680 مليار دينار (15.5 مليار دولار) ، بينما تقوم الشركة بتمويل 30 % منها مع توفير الـ70% الباقية من بنوك كويتية وأجنبية.