دبي..بدء المرحلة الثالثة من مجمع الطاقة الشمسية بـ200 ميغاوات

دشّن حاكم #دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروعا جديدا بقدرة 200 ميغاوات ضمن المرحلة الثالثة التي تبلغ قدرتها الإجمالية 800 ميغاوات في #مجمع_الطاقة_الشمسية لإنتاج الكهرباء.

وسيتم تنفيذ المشروعين الآخرين ضمن هذه المرحلة بقدرة 300 ميغاوات لكل منهما خلال عامي 2019 و2020.

ويقوم مشروع "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" على إنتاج نحو ألف ميغاواط بحلول 2020، ونحو 5 آلاف ميغاواط بحلول 2030، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

ونفذت المرحلة الأولى من المشروع في 2013 وشملت 152 ألفا من #الألواح الشمسية الكهروضوئية بطاقة 13 ميغاواط، بينما افتتحت المرحلة الثانية في آذار/مارس 2017 بقدرة بلغت 200 ميغاواط.

وينفذ المرحلة الثالثة من المشروع كونسورسيوم تقوده مؤسسة "مصدر" التي تتخذ من أبوظبي مقرا وبقدرة تبلغ 800 ميغاواط، من المقرر أن يتم تدشين هذه المرحلة في 2020.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي أعلنت حكومة إمارة دبي ترسية عقد تنفيذ مرحلة رابعة في مشروعها للطاقة الشمسية على تحالف يضم شركتين سعودية وصينية وبتكلفة بلغت أكثر من 3,8 مليارات دولار.

والمرحلة الرابعة هذه هي الأخيرة ضمن المشروع. وسيتم ضمن هذه المرحلة بناء محطة بقدرة تبلغ 700 ميغاواط، يجري تدشينها على مراحل بدءاً من الربع الأخير من عام 2020.