صادرات نفط جنوب العراق 3.340 مليون برميل في أبريل

قال مسؤولان تنفيذيان بقطاع #النفط_العراقي اليوم الثلاثاء إن صادرات #النفط الخام من موانئ جنوب البلاد المطلة على الخليج بلغت في المتوسط 3.340 مليون برميل يوميا في إبريل منخفضة عن مارس بفعل أعمال صيانة في مرافئ التحميل.



كان متوسط مارس 3.45 مليون برميل يوميا. وتراجع مستوى الصادرات بسبب أعمال الصيانة في مرافئ التحميل أوائل أبريل.